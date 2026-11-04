01:35  04 листопада
Співачка Камалія заявила про спробу отруєння та пограбування
10:52  04 листопада
Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги
13:38  04 листопада
У Києві на 10 днів обмежать рух Кільцевою дорогою: як об'їхати
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2026, 13:57

Смертельна ДТП на Прикарпатті: загинув водій, серед постраждалих двоє дітей

04 листопада 2026, 13:57
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

В Косівському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Унаслідок зіткнення загинув 71-річний водій, ще четверо людей отримали травми. Серед постраждалих – двоє малолітніх дітей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 3 листопада близько 15:30 у селі Город Косівського району.

За попередніми даними поліції, 71-річний житель Чернівецької області за кермом автомобіля ВАЗ 2106 рухався автодорогою Р-24 "Татарів – Кам’янець-Подільський". На заокругленій ділянці дороги водій не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

Там його автомобіль зіткнувся з Mitsubishi L200, яким керував 39-річний житель Верховинщини.

Водій ВАЗ від отриманих травм загинув на місці аварії.

Водій Mitsubishi та троє його пасажирів віком 34, 12 та 6 років отримали тілесні ушкодження. Після медичного огляду їх відпустили на амбулаторне лікування.

Керманича Mitsubishi перевірили на стан алкогольного сп’яніння. За результатами перевірки він був тверезий.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, на Київщині іномарка влетіла в п'ятьох людей. 44-річний водій Kia Sorento виїхав на праве узбіччя і тротуар. Там він наїхав на дорожній знак та збив п'ятеро людей, які перебували поблизу пішохідного переходу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківська область ДТП ПДР загиблий водій діти
Смертельна ДТП на Рівненщині: 17-річному водію загрожує до 7 років ув’язнення
03 листопада 2026, 17:56
Троє 16-річних дівчат загинули в ДТП у Бродах: справу п’яного водія передали до суду
03 листопада 2026, 15:59
На Рівненщині зіткнулися Infiniti і трактор: четверо травмованих
03 листопада 2026, 15:48
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Операція "Карфаген": НАБУ викрило злочинну організацію за участю високопосадовців правоохоронних органів
04 листопада 2026, 15:36
Знайшов російські боєприпаси й продав їх: жителя Херсонщини засудили до шести років
04 листопада 2026, 15:25
Шантаж Сенс Банку: на плівках НАБУ могли згадати Арахамію
04 листопада 2026, 14:55
Колапс легені та переломи: у Києві судитимуть бригадира через травму працівника
04 листопада 2026, 14:20
РФ накопичила до 700 балістичних і тисячі крилатих ракет, – ГУР
04 листопада 2026, 13:50
У Києві на 10 днів обмежать рух Кільцевою дорогою: як об'їхати
04 листопада 2026, 13:38
Вигадав третю дитину для виїзду за кордон: на Закарпатті викрили чоловіка з підробленим документом
04 листопада 2026, 13:29
Телефон "Кримінала" і обшуки в СБУ: журналісти дізналися нові подробиці
04 листопада 2026, 13:16
Прикордонники показали, як знищили склад боєприпасів та уразили техніку окупантів
04 листопада 2026, 13:11
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »