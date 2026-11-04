Смертельна ДТП на Прикарпатті: загинув водій, серед постраждалих двоє дітей

Фото: Національна поліція

В Косівському районі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Унаслідок зіткнення загинув 71-річний водій, ще четверо людей отримали травми. Серед постраждалих – двоє малолітніх дітей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 3 листопада близько 15:30 у селі Город Косівського району.

За попередніми даними поліції, 71-річний житель Чернівецької області за кермом автомобіля ВАЗ 2106 рухався автодорогою Р-24 "Татарів – Кам’янець-Подільський". На заокругленій ділянці дороги водій не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу.

Там його автомобіль зіткнувся з Mitsubishi L200, яким керував 39-річний житель Верховинщини.

Водій ВАЗ від отриманих травм загинув на місці аварії.

Водій Mitsubishi та троє його пасажирів віком 34, 12 та 6 років отримали тілесні ушкодження. Після медичного огляду їх відпустили на амбулаторне лікування.

Керманича Mitsubishi перевірили на стан алкогольного сп’яніння. За результатами перевірки він був тверезий.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, на Київщині іномарка влетіла в п'ятьох людей. 44-річний водій Kia Sorento виїхав на праве узбіччя і тротуар. Там він наїхав на дорожній знак та збив п'ятеро людей, які перебували поблизу пішохідного переходу.