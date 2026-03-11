Вбивство колишнього голови ВР Парубія: обвинувальний акт передано до суду
Завершено розслідування вбивства народного депутата та колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
Зазначається, що Львівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 53-річного підозрюваного.
Львів'янину загрожує довічне позбавлення волі. Йому інкриміновано:
- державну зраду;
- посягання на життя державного діяча, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
- публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ;
- незаконне поводження зі зброєю;
- глорифікацію агресії рф (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).
Слідство встановило, що підозрюваний діяв як агент російських спецслужб. З 2024 року він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові та запропонував кандидатуру Парубія як ціль для вбивства.
За вказівками куратора з РФ він отримав пістолет "Макарова" з набоями, стежив за політиком та готував втечу. Після злочину намагався знищити докази, проте зброю з глушником виявили у лісі, а експертизи підтвердили його причетність до вбивства.
Вбивство Парубія: що відомо
30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.
Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.
Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.
Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.
Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі" та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.
Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.
У грудні суд повторно продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 52-річному мешканцю Львова, якого підозрюють у вбивстві Парубія.
