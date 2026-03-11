Вбивство колишнього голови ВР Парубія: обвинувальний акт передано до суду

Фото: Прокуратура України

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що Львівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 53-річного підозрюваного.

Львів'янину загрожує довічне позбавлення волі. Йому інкриміновано:

державну зраду;

посягання на життя державного діяча, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ;

незаконне поводження зі зброєю;

глорифікацію агресії рф (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Слідство встановило, що підозрюваний діяв як агент російських спецслужб. З 2024 року він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові та запропонував кандидатуру Парубія як ціль для вбивства.

За вказівками куратора з РФ він отримав пістолет "Макарова" з набоями, стежив за політиком та готував втечу. Після злочину намагався знищити докази, проте зброю з глушником виявили у лісі, а експертизи підтвердили його причетність до вбивства.

Вбивство Парубія: що відомо

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія – Михайло Сцельніков – під час судових засідань заявив, що його вчинок був "помстою українській владі" та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Він також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Проте згодом слідство виявило невідповідності у версії "люблячого батька". За словами колишньої дружини, ані вона, ані її син не підтримували зв'язку із підозрюваним понад 27 років.

У грудні суд повторно продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 52-річному мешканцю Львова, якого підозрюють у вбивстві Парубія.

Читайте також: Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія