09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
08:55  11 березня
На Житомирщині легковик вилетів у кювет: є постраждалий
08:23  11 березня
Повернулися у небезпеку: з Куп'янського району вдруге евакуювали 6-річного хлопчика
UA | RU
UA | RU
11 березня 2026, 10:57

Наслідки ранкового удару по харчовому підприємству в Харкові: кількість постраждалих зросла

11 березня 2026, 10:57
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Ворожий БпЛА вдарив по цивільному харчовому підприємству в Шевченківському районі Харкова

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Росіяни атакували підприємство, попередньо, безпілотником типу "Герань-2".

Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували. Це жінки 47, 50, 60 років і чоловіки 49, 39, 33, 36 років. Усі постраждалі – працівники цього підприємства.

На місці удару спалахнула пожежа, площею близько 50 квадратних метрів. Підрозділи ДСНС продовжують усувати наслідки обстрілу.

Також на місці працюють правоохоронці й чергують бригади екстреної допомоги.

Інформація ще оновлюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про пʼятьох постраждалих внаслдіок атаки на підприємство в Шевченківському районі Харкова.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків війна обстріли постраждалі загиблі наслідки підприємство
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Спецоперація НАБУ в Ужгороді: біля кордону затримали зернотрейдера Дмитра Коваленка
11 березня 2026, 12:31
Допомагав уникнути призову: на Полтавщині начальник ТЦК бронював чоловіків "на папері"
11 березня 2026, 12:14
У Києві нацгвардієць продав два автомати Калашникова за 55 тис. грн
11 березня 2026, 11:58
Катування 9-річного хлопчика у Києві: начальниці служби у справах дітей повідомили про підозру
11 березня 2026, 11:45
Вбивство колишнього голови ВР Парубія: обвинувальний акт передано до суду
11 березня 2026, 11:28
У полі на Вінниччині знайшли уламки російської ракети Х-101
11 березня 2026, 11:17
Росія перекидає елітні підрозділи з Криму до Маріуполя – Андрющенко
11 березня 2026, 10:47
Удар по підприємству на Полтавщині 8 березня: рятувальники ліквідували всі пожежі
11 березня 2026, 10:29
На Закарпатті трьох чоловіків затримано за напад на військових ТЦК та СП
11 березня 2026, 10:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Павло Казарін
Всі блоги »