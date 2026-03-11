Наслідки ранкового удару по харчовому підприємству в Харкові: кількість постраждалих зросла
Ворожий БпЛА вдарив по цивільному харчовому підприємству в Шевченківському районі Харкова
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
Росіяни атакували підприємство, попередньо, безпілотником типу "Герань-2".
Внаслідок атаки двоє людей загинули. Ще семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізували. Це жінки 47, 50, 60 років і чоловіки 49, 39, 33, 36 років. Усі постраждалі – працівники цього підприємства.
На місці удару спалахнула пожежа, площею близько 50 квадратних метрів. Підрозділи ДСНС продовжують усувати наслідки обстрілу.
Також на місці працюють правоохоронці й чергують бригади екстреної допомоги.
Інформація ще оновлюється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про пʼятьох постраждалих внаслдіок атаки на підприємство в Шевченківському районі Харкова.