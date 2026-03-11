Фото: ДБР

Правоохоронці викрили у столиці військовослужбовця, який незаконно придбав, зберігав та продав бойову вогнепальну зброю

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Військовий одного з підрозділів Нацгвардії України придбав на сході країни два автомати Калашникова калібру 5,45 мм – АК-74 та АК-74М. Зброю він перевіз до Києва та зберігав вдома без передбаченого законом дозволу.

Згодом чоловік вирішив продати зброю. Він домовився про зустріч зі знайомим цивільним та передав йому два автомати за 55 тисяч гривень.

Військовому оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу). Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Правоохоронці встановлюють усі обставини походження автоматів та можливі інші факти незаконного обігу зброї.

Нагадаємо, раніше в Україні затримали вісьмох ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж "трофейної" зброї та боєприпасів.