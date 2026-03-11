09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
08:55  11 березня
На Житомирщині легковик вилетів у кювет: є постраждалий
08:23  11 березня
Повернулися у небезпеку: з Куп'янського району вдруге евакуювали 6-річного хлопчика
UA | RU
UA | RU
11 березня 2026, 11:45

Катування 9-річного хлопчика у Києві: начальниці служби у справах дітей повідомили про підозру

11 березня 2026, 11:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Києві начальниці районної Служби у справах дітей повідомили про підозру через неналежне реагування на факти домашнього насильства щодо 9-річного хлопчика

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовиця не забезпечила належного реагування на повідомлення про домашнє насильство щодо 9-річного хлопчика.

Інформація про побиття надійшла після того, як дитина на вулиці звернулася до поліцейських і розповіла, що мати його б’є. Правоохоронці склали на жінку адмінпротокол, а дані передали до районної служби у справах дітей.

Однак у службі не вжили необхідних заходів для захисту дитини. Керівниця не організувала невідкладної перевірки умов проживання та оцінки безпеки хлопчика. Натомість працівники склали формальний акт про неможливість поспілкуватися з родиною, оскільки їм ніхто не відчинив двері.

Слідство встановило, що протягом наступних дев’яти місяців мати систематично знущалася з дитини: била руками, ногами та різними предметами, зв’язувала кабелем від зарядного пристрою, змушувала їсти зачерствілий хліб, іноді зачиняла на ніч у туалеті та залишала без одягу. Крім того, кухонним ножем вона робила порізи на голові хлопчика.

Про катування стало відомо після того, як у школі помітили травмовану руку дитини – мати затискала її дверима. Педагоги викликали поліцію.

Наразі хлопчик проживає у дитячому будинку сімейного типу. За клопотанням прокурора підозрювану посадовицю відсторонено від посади.

Матері дитини у січні 2026 року повідомили про підозру за ч. 1 ст. 127 КК України (катування) та ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).

Нагадаємо, на Закарпатті до суду скеровано справу щодо колишньої директорки дитячого будинку-інтернату, яку обвинувачують у приховуванні фактів сексуального насильства над вихованцями закладу. Про злочини стало відомо після того, як діти розповіли про пережите вихователям.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
насильство Київ прокуратура дитина Побиття хлопчик начальниця служби у справах дітей
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
11 березня 2026, 09:52
На Закарпатті "швидка" збила 6-річного хлопчика на пішохідному переході
10 березня 2026, 17:43
У Рівному 16-річна школярка розповіла про побиття та приниження вдома
06 березня 2026, 12:29
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Спецоперація НАБУ в Ужгороді: біля кордону затримали зернотрейдера Дмитра Коваленка
11 березня 2026, 12:31
Допомагав уникнути призову: на Полтавщині начальник ТЦК бронював чоловіків "на папері"
11 березня 2026, 12:14
У Києві нацгвардієць продав два автомати Калашникова за 55 тис. грн
11 березня 2026, 11:58
Вбивство колишнього голови ВР Парубія: обвинувальний акт передано до суду
11 березня 2026, 11:28
У полі на Вінниччині знайшли уламки російської ракети Х-101
11 березня 2026, 11:17
Наслідки ранкового удару по харчовому підприємству в Харкові: кількість постраждалих зросла
11 березня 2026, 10:57
Росія перекидає елітні підрозділи з Криму до Маріуполя – Андрющенко
11 березня 2026, 10:47
Удар по підприємству на Полтавщині 8 березня: рятувальники ліквідували всі пожежі
11 березня 2026, 10:29
На Закарпатті трьох чоловіків затримано за напад на військових ТЦК та СП
11 березня 2026, 10:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Павло Казарін
Всі блоги »