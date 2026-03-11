Катування 9-річного хлопчика у Києві: начальниці служби у справах дітей повідомили про підозру

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Києві начальниці районної Служби у справах дітей повідомили про підозру через неналежне реагування на факти домашнього насильства щодо 9-річного хлопчика

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовиця не забезпечила належного реагування на повідомлення про домашнє насильство щодо 9-річного хлопчика.

Інформація про побиття надійшла після того, як дитина на вулиці звернулася до поліцейських і розповіла, що мати його б’є. Правоохоронці склали на жінку адмінпротокол, а дані передали до районної служби у справах дітей.

Однак у службі не вжили необхідних заходів для захисту дитини. Керівниця не організувала невідкладної перевірки умов проживання та оцінки безпеки хлопчика. Натомість працівники склали формальний акт про неможливість поспілкуватися з родиною, оскільки їм ніхто не відчинив двері.

Слідство встановило, що протягом наступних дев’яти місяців мати систематично знущалася з дитини: била руками, ногами та різними предметами, зв’язувала кабелем від зарядного пристрою, змушувала їсти зачерствілий хліб, іноді зачиняла на ніч у туалеті та залишала без одягу. Крім того, кухонним ножем вона робила порізи на голові хлопчика.

Про катування стало відомо після того, як у школі помітили травмовану руку дитини – мати затискала її дверима. Педагоги викликали поліцію.

Наразі хлопчик проживає у дитячому будинку сімейного типу. За клопотанням прокурора підозрювану посадовицю відсторонено від посади.

Матері дитини у січні 2026 року повідомили про підозру за ч. 1 ст. 127 КК України (катування) та ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).

Нагадаємо, на Закарпатті до суду скеровано справу щодо колишньої директорки дитячого будинку-інтернату, яку обвинувачують у приховуванні фактів сексуального насильства над вихованцями закладу. Про злочини стало відомо після того, як діти розповіли про пережите вихователям.