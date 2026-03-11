На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Суд визнав 27-річну жительку Одещини винною у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своєму малолітньому сину, що призвели до його смерті. Жінку засуджено до 10 років позбавлення волі

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За словами керівника Березівської окружної прокуратури Олександра Арсенюка, під час досудового розслідування жінка визнавала провину, проте у суді почала стверджувати, що дитина нібито впала з ліжка.

"Провина обвинуваченої повністю підтверджується низкою доказів, зокрема результатами слідчого експерименту, даними експертиз, а також показаннями свідків", – зазначив Арсенюк.

Слідство встановило, що у квітні 2025 року, перебуваючи вдома з майже півторарічним сином, жінка, роздратована плачем дитини, неодноразово вдарила його по обличчю та шиї і здавлювала голову. Хлопчик отримав тяжку черепно-мозкову травму.

Попри погіршення стану дитини – високу температуру та ознаки тяжкого ураження мозку – мати не зверталася до лікарів. Лише через два дні хлопчика доставили до медичного закладу, де він помер.

Експерти також виявили застарілі переломи плечової та ліктьової кісток, що свідчить про попередні травмування.

