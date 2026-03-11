09:52  11 березня
Повернулися у небезпеку: з Куп'янського району вдруге евакуювали 6-річного хлопчика

11 березня 2026, 08:23
Фото: Національна поліція
Правоохоронці евакуювали шестирічного хлопчика із села Приколотне Вільхуватської громади Куп'янського району. Дитина має важкі захворювання та інвалідність і потребує спеціалізованої медичної допомоги

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що ще 14 грудня минулого року хлопчика вже евакуювали із населеного пункту, де через складну безпекову ситуацію була оголошена примусова евакуація. Тоді родину вивезли працівники поліції. Проте згодом сім'я самостійно повернулася до села, скориставшись небезпечними польовими дорогами.

9 лютого 2026 року правоохоронці встановили факт повернення родини до Приколотного та розпочали підготовку до повторної евакуації. Уже 10 березня правоохоронці, ризикуючи власним життям, провели операцію з евакуації дитини.

Після вивезення із небезпечної зони хлопчика направили до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні. Там медики проведуть необхідне обстеження та нададуть дитині відповідну медичну допомогу.

Наразі вирішується питання про притягнення матері дитини до відповідальності.

Поліція вкотре закликає громадян відповідально ставитися до питань евакуації, особливо коли йдеться про дітей та людей із тяжкими захворюваннями. Перебування у прифронтових населених пунктах становить серйозну загрозу для життя та здоров'я, тому правоохоронці наполегливо просять батьків не наражати дітей на небезпеку та своєчасно погоджуватися на евакуацію до безпечніших регіонів.

Нагадаємо, на Харківщині волонтери 28 разів евакуювали сім'ю з Куп'янська, проте щоразу ті поверталися назад доглядати за городом.

Як відомо, у 40 населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію. Йдеться про Купʼянський район, де тримають активні бойові дії.

Харківська область війна дитина дитина з інвалідністю хлопчик евакуація поліція
