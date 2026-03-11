На Житомирщині легковик з’їхав в кювет: є постраждалий

На Житомирщині легковик вилетів у кювет: є постраждалий
ДТП сталася 10 березня близько 00:10 поблизу села Бехів Коростенського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Volkswagen, 25-річний житель Полтави, не впорався з керуванням і з’їхав в кювет.
Внаслідок ДТП травми отримав пасажир авто, 44-річний полтавець. Чоловіка госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, ввечері 7 березня на Сумщині п'яний працівник лісгоспу на службовому авто збив 15-річну дівчину. Дитина отримала тяжкі травми.
