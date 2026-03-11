09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
08:55  11 березня
На Житомирщині легковик вилетів у кювет: є постраждалий
08:23  11 березня
Повернулися у небезпеку: з Куп'янського району вдруге евакуювали 6-річного хлопчика
11 березня 2026, 08:55

На Житомирщині легковик вилетів у кювет: є постраждалий

11 березня 2026, 08:55
Фото: поліція
ДТП сталася 10 березня близько 00:10 поблизу села Бехів Коростенського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Volkswagen, 25-річний житель Полтави, не впорався з керуванням і з’їхав в кювет.

Внаслідок ДТП травми отримав пасажир авто, 44-річний полтавець. Чоловіка госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

На Житомирщині легковик з’їхав в кювет: є постраждалий

Нагадаємо, ввечері 7 березня на Сумщині п'яний працівник лісгоспу на службовому авто збив 15-річну дівчину. Дитина отримала тяжкі травми.

