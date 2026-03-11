Фото: ДБР

Правоохоронці викрили начальника одного з ТЦК та СП Полтавської області, який допоміг військовозобов’язаним уникнути призову

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Посадовець діяв у змові з керівниками приватних підприємств. Останні звернулися до нього з проханням допомогти їхнім працівникам "оминути" визначений порядок мобілізації. Чоловіків визнали придатними до військової служби та вручили їм повістки, однак до ТЦК вони не з’явилися.

Щоб приховати факт ухилення від призову, посадовець забезпечив внесення до службових документів відомостей про нібито бронювання цих працівників, хоча законних підстав для цього не було.

Таким чином двоє чоловіків фактично уникнули мобілізації.

Фігурантам інкримінують:

начальнику ТЦК та СП – пособництво в ухиленні від мобілізації (ч. 5 ст. 27, ст. 336 КК України);

керівникам підприємств – організацію ухилення від мобілізації (ч. 3 ст. 27, ст. 336 КК України);

двом працівникам – ухилення від призову під час мобілізації (ст. 336 КК України).

Розслідування триває. Правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб до організації схеми.

Нагадаємо, у Києві викрили схему масового виготовлення та продажу "документів", які імітували посвідчення силових структур України, в тому числі "посвідчення Служби безпеки України", та призначалися для використання з метою ухилення від мобілізації.