Фото: поліція

Днями українські захисники збили на Вінниччині крилату ракету. Вона впала у полі в одному з районів області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На щастя, бойова частина ракети не вибухнула. Однак вона становила небезпеку для людей.

Після огляду території фахівці вилучили уламки ракети Х-101 для подальшого знищення.

Поліція наголошує: у разі виявлення уламків ракет, безпілотників чи інших вибухонебезпечних предметів заборонено наближатися до них або торкатися їх. Необхідно негайно повідомити про знахідку на спецлінію 102 або за номером 101.

Нагадаємо, раніше піротехніки ДСНС вилучили залишки російської ракети, виявлені в полі у Ніжинському районі на Чернігівщині.