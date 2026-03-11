09:52  11 марта
В Одесской области женщину приговорили к 10 годам за избиение 1,5-летнего сына
08:55  11 марта
На Житомирщине легковушка вылетела в кювет: есть пострадавший
08:23  11 марта
Вернулись в опасность: из Купянского района во второй раз эвакуировали 6-летнего мальчика
UA | RU
UA | RU
11 марта 2026, 11:28

Убийство бывшего председателя ВР Парубия: обвинительный акт передан в суд

11 марта 2026, 11:28
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Завершено расследование убийства народного депутата и бывшего Председателя Верховной Рады Андрея Парубия

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что Львовская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по поводу 53-летнего подозреваемого.

Львовянину грозит пожизненное лишение свободы. Ему инкриминировано:

  • государственную измену;
  • посягательство на жизнь государственного деятеля, совершенное по предварительному сговору группой лиц;
  • публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ;
  • незаконное обращение с оружием;
  • глорификацию агрессии рф (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 2);

Следствие установило, что подозреваемый действовал как агент российских спецслужб. С 2024 года он передавал врагу информацию о подразделениях ВСУ во Львове и предложил кандидатуру Парубия как цель для убийства.

По указаниям куратора из РФ он получил пистолет "Макарова" с патронами, следил за политиком и готовил побег. После преступления пытался уничтожить доказательства, однако оружие с глушителем было обнаружено в лесу, а экспертизы подтвердили его причастность к убийству.

Убийство Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.

В декабре суд повторно продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему жителя Львова, подозреваемого в убийстве Парубия.

Читайте также: Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд прокуратура Андрей Парубий обвинительный акт подозреваемый убийство Парубия
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Спецоперация НАБУ в Ужгороде: у границы задержали зернотрейдера Дмитрия Коваленко
11 марта 2026, 12:31
Помогал избежать призыва: в Полтавской области начальник ТЦК бронировал мужчин "на бумаге"
11 марта 2026, 12:14
В Киеве нацгвардеец продал два автомата Калашникова за 55 тыс. грн
11 марта 2026, 11:58
Пытки 9-летнего мальчика в Киеве: начальнице службы по делам детей сообщили о подозрении
11 марта 2026, 11:45
В поле на Виннитчине обнаружили обломки российской ракеты Х-101
11 марта 2026, 11:17
Последствия утреннего удара по пищевому предприятию в Харькове: количество пострадавших выросло
11 марта 2026, 10:57
Россия перебрасывает элитные подразделения из Крыма в Мариуполь – Андрющенко
11 марта 2026, 10:47
Удар по предприятию в Полтавской области 8 марта: спасатели ликвидировали все пожары
11 марта 2026, 10:29
На Закарпатье трое мужчин задержаны за нападение на военных ТЦК и СП
11 марта 2026, 10:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Павел Казарин
Все блоги »