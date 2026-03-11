Убийство бывшего председателя ВР Парубия: обвинительный акт передан в суд

Фото: Прокуратура Украины

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что Львовская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт по поводу 53-летнего подозреваемого.

Львовянину грозит пожизненное лишение свободы. Ему инкриминировано:

государственную измену;

посягательство на жизнь государственного деятеля, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ;

незаконное обращение с оружием;

глорификацию агрессии рф (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 2);

Следствие установило, что подозреваемый действовал как агент российских спецслужб. С 2024 года он передавал врагу информацию о подразделениях ВСУ во Львове и предложил кандидатуру Парубия как цель для убийства.

По указаниям куратора из РФ он получил пистолет "Макарова" с патронами, следил за политиком и готовил побег. После преступления пытался уничтожить доказательства, однако оружие с глушителем было обнаружено в лесу, а экспертизы подтвердили его причастность к убийству.

Убийство Парубия: что известно

30 августа во Львове был застрелен народный депутат и бывший председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий. Нападение произошло прямо на улице – убийца выпустил у него около восьми пуль из короткоствольного огнестрельного оружия.

Впоследствии в сети появилось видео момента убийства Парубия. Нападающий был одет как курьер службы доставки.

Сразу после преступления во Львове объявили план-перехват "Сирена". Уже в ночь на 1 сентября предполагаемого исполнителя преступления задержали в Хмельницкой области.

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения для подозреваемого. 52-летний львовянин Михаил Сцельников был заключен под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия – Михаил Сцельников – во время судебных заседаний заявил, что его поступок был "местой украинским властям" и отрицал какие-либо связи с российскими спецслужбами. Он также выразил надежду, что после приговора его обменяют на военнопленных и он сможет найти тело сына.

Однако впоследствии следствие выявило несоответствия в версии "любящего отца". По словам бывшей жены, ни она, ни ее сын не поддерживали связи с подозреваемым более 27 лет.

В декабре суд повторно продлил меру пресечения в виде содержания под стражей 52-летнему жителя Львова, подозреваемого в убийстве Парубия.

