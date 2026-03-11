16:55  11 березня
11 березня 2026, 12:31

Спецоперація НАБУ в Ужгороді: біля кордону затримали зернотрейдера Дмитра Коваленка

11 березня 2026, 12:31
Фото: Facebook/Віталій Глагола
Сьогодні, 11 березня, в Ужгороді детективи НАБУ провели спецоперацію, під час якої затримали відомого зернотрейдера Дмитра Коваленка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на журналіста Віталія Глаголу.

За інформацією джерел у правоохоронних колах, бізнесмена "прийняли" майже одразу після того, як він перетнув кордон України.

Затримання відбулося біля ресторану "Кілікія", приблизно за 2 км від пункту пропуску "Ужгород".

Під час затримання Коваленко пересувався на чорному Range Rover із польською реєстрацією SK 695XS.

За даними джерел, Коваленко має бізнес-зв'язки на Закарпатті та пов'язаний з екс-головою Мукачівської РДА Сергієм Гайдаєм, який раніше очолював Луганську обласну військову адміністрацію.

За попередніми даними, увагу детективів могли привернути бізнес-проєкти Коваленка на Закарпатті, зокрема земельна історія під індустріальний парк у Сваляві. Йдеться про понад 10 гектарів землі у промисловій зоні, які компанія, пов’язана з бізнесменом, отримала в оренду на 35 років. Керуючою компанією виступає ТОВ "ВДЛ", що належить Коваленкові. Першим проєктом індустріального парку стало підприємство Energy Glass Technologies, яке планує виробництво скла та віконних конструкцій.

Що відомо про зернотрейдера

Сам Дмитро Коваленко відомий як великий гравець аграрного ринку України. Він створив групу "Гранова", до якої входять компанії "Грейн Термінал", "Оверфуд" та "Аграрна елеваторна компанія".

У 2024 році група задекларувала понад 11 млрд грн доходу, ставши одним із помітних гравців аграрного ринку.

Водночас раніше з’являлася інформація, що свій стартовий капітал бізнесмен міг заробити на торгівлі російським вугіллям через швейцарську компанію Adelon AG.

За даними журналістських розслідувань, у 2021-2022 роках компанія закупила російського вугілля більш ніж на $100 млн, частина контрактів укладалася вже після початку повномасштабної війни.

Наразі НАБУ офіційно не коментує спецоперацію в Ужгороді.

Нагадаємо, антикорупційні органи направили до суду обвинувальний акт проти двох колишніх посадовців "Укрзалізниці" та ще двох осіб, викритих на розкраданні коштів під час закупівлі трансформаторів. Через цю схему в 2022–2024 роках "Укрзалізниця" зазнала збитків майже на 95 млн грн.

