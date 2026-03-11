Росія перекидає елітні підрозділи з Криму до Маріуполя – Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано переміщення підрозділів російської морської піхоти, які прибули з території захопленого Криму
Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає RegioNews.
За його словами, це перше таке перекидання після початку наступальних дій Росії в районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку.
За його оцінками, дії російського командування можуть свідчити про зміну пріоритетів на фронті: увага противника поступово зміщується із Запорізького напрямку на Донеччину.
"Намагаються до 9 травня принести Путіну "подарунок". У бій уже кидають навіть елітні підрозділи", – зазначив Андрющенко.
Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, росіяни просунулися поблизу Гуляйполя на Запоріжжі.
Раніше повідомлялося, що підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ армії РФ на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.