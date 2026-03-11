09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
08:55  11 березня
На Житомирщині легковик вилетів у кювет: є постраждалий
08:23  11 березня
Повернулися у небезпеку: з Куп'янського району вдруге евакуювали 6-річного хлопчика
11 березня 2026, 10:47

Росія перекидає елітні підрозділи з Криму до Маріуполя – Андрющенко


Фото: Telegram/Андрющенко Time
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано переміщення підрозділів російської морської піхоти, які прибули з території захопленого Криму

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає RegioNews.

За його словами, це перше таке перекидання після початку наступальних дій Росії в районі Гуляйполя на Запорізькому напрямку.

За його оцінками, дії російського командування можуть свідчити про зміну пріоритетів на фронті: увага противника поступово зміщується із Запорізького напрямку на Донеччину.

"Намагаються до 9 травня принести Путіну "подарунок". У бій уже кидають навіть елітні підрозділи", – зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, за даними аналітиків DeepState, росіяни просунулися поблизу Гуляйполя на Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що підрозділи ГУР у взаємодії з Силами оборони України зупинили наступ армії РФ на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.

09 березня 2026
07 серпня 2025
