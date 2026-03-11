16:55  11 березня
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
16:21  11 березня
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
UA | RU
UA | RU
11 березня 2026, 12:40

На Львівщині судили прикордонника, який "пішов додому" на четвертий день мобілізації

11 березня 2026, 12:40
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Личаківський районний суд Львова визнав винним військовослужбовця Державної прикордонної служби у самовільному залишенні місця служби. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Перший випадок, коли військовий самовільно залишив місце служби, стався на четвертий день після його мобілізації. Він був відсутній на службі понад п’ять місяців — з 9 вересня 2024 року до 20 лютого 2025 року.

Другий випадок стався вже в 2025 році після його відпустки. Військовий не повернувся до пункту тимчасової дислокації підрозділів прикордонної комендатури швидкого реагування. Його не було на місці служби з 24 червня до 29 грудня 2025 року. Згодом він добровільно повернувся.

На суді військовий визнав свою провину та розкаявся. Суд призначив йому покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі

Нагадаємо, ДБР викрило та припинило на Київщині діяльність групи осіб, які організували схему ухилення від мобілізації та привласнення бюджетних коштів у одному з державних університетів Києва. До оборудки були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд Львівська область військова служба СЗЧ
В Одесі ТЦК відмовив у відстрочці чоловіку, який доглядає матір: що вирішив суд
09 березня 2026, 20:55
В Одесі військового ТЦК покарали за вимкнену камеру
09 березня 2026, 20:15
У Дніпрі викрили схему дезертирства за $4-15 тис.: підозрюють екскомандира частини та адвоката
06 березня 2026, 10:53
Всі новини »
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
У Києві матір створювала порно з малолітніми доньками
11 березня 2026, 17:00
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
11 березня 2026, 16:55
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
11 березня 2026, 16:21
Заблокували рахунок "через російський прапор": Олег Гороховський отримав критику після публікації фото клієнтки monobank
11 березня 2026, 15:45
Перша угода САП із реальним покаранням: ексчиновник Міноборони сяде на 4 роки за хабарі
11 березня 2026, 15:25
У Дніпрі знайшли дітей, які кидали каміння у вікна людям
11 березня 2026, 15:10
У Херсоні росіяни скинули вибухівку на маршрутку: 20 постраждалих
11 березня 2026, 14:58
Вдарили по голові та вкрали гроші: в Києві біля метро на чоловіка напали та пограбували
11 березня 2026, 14:45
Угорська делегація їде в Україну перевіряти "Дружбу"
11 березня 2026, 14:40
На Донеччині затримали екскерівника стратегічного підприємства, який коригував обстріли росіян
11 березня 2026, 14:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Павло Казарін
Всі блоги »