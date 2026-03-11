Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Перший випадок, коли військовий самовільно залишив місце служби, стався на четвертий день після його мобілізації. Він був відсутній на службі понад п’ять місяців — з 9 вересня 2024 року до 20 лютого 2025 року.

Другий випадок стався вже в 2025 році після його відпустки. Військовий не повернувся до пункту тимчасової дислокації підрозділів прикордонної комендатури швидкого реагування. Його не було на місці служби з 24 червня до 29 грудня 2025 року. Згодом він добровільно повернувся.

На суді військовий визнав свою провину та розкаявся. Суд призначив йому покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі

Нагадаємо, ДБР викрило та припинило на Київщині діяльність групи осіб, які організували схему ухилення від мобілізації та привласнення бюджетних коштів у одному з державних університетів Києва. До оборудки були причетні двоє підприємців та посадовець навчального закладу.