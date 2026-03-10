20-кілометрова буферна зона – це те, що росія методично робить уже кілька років

Раніше й іншими словами це називалося «санітарна зона»

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сіра зона. Понівечена й безлюдна, замінована й зруйнована в мотлох, непридатна до життя. Ось у що росія перетворює харківське й сумське прикордоння.

Санітарною зоною для росії всі ці роки були квазі-республіки днр/лнр. Поки наші мрійники верзли чухню про колись-там повернення цих анклавів, кремль вельми успішно перетворив цю чорну діру в санітарну, траншейовану й озброєну зону між собою й Україною, через яку до суверенних кордонів рф уже не продертися.

Та сама доля кується для прикордонної смуги Сумщини, затим і Харківщини. На скільки зможуть зайти вглиб (а де мінні поля, непрохідні фортифікації, рови з алігаторами?) – ця зона й стане сірою, аби нею віддалити розташування ЗСУ й уникнути прямого кордону лице в лице.

Путін навіть не приховує, що йде за цим планом і помісячним повзучим загарбанням поволеньки створює заділ для майбутньої санітарної зони, яка буфером ("зоною безпеки" в путінській термінології) розділятиме державний кордон Мордору й Цивілізації.

Що найдивніше, члени гуртка "не віддамо ні аршина землі" впритул не бачать, що ця буферна зона вже по суті сформована на нашій території за її рахунок.