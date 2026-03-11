У Запоріжжі жінка з ножем напала на пенсіонера в його день народження
У Запоріжжі під час святкового застілля сталась різанина. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, у 65-річного іменинника сталась сварка з 45-річною гостею. Під час конфлікту він вдарив її по обличчю. Тоді жінка взяла ніж та вдарила пенсіонера в груди. Коли вона побачила кров, то викликала медиків. Постраждалому надали медичну допомогу та госпіталізували його.
Жінка отримала підозру в скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Нині вона перебуває під вартою.
