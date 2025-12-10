16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
Мар'яна Безугла Народна депутатка України
10 грудня 2025, 16:45

Зеленський правильно відреагував на закиди Трампа про вибори

10 грудня 2025, 16:45
Вважаю, Президент правильно відреагував на закиди Трампа про вибори, виразивши готовність провести їх, але за очевидної умови – безпеки
Вважаю, Президент правильно відреагував на закиди Трампа про вибори, виразивши готовність провести їх, але за очевидної умови – безпеки
Якщо ж за заявами про можливий варіант виборів Президент дійсно вбачає шанс піти на вибори найближчим часом, то це надія виїхати на попередніх рішеннях, уникнувши вирішення критично задавнених проблем.

У результаті, враховуючи, що ні США, ні Європа, ні увесь світ не зможе гарантувати безпеку, виборів найближчим часом не буде. Але якщо Президент та наше політичне середовище дійсно почне до них готуватися, то критичні проблеми законсервуються, хвилі популізму накриють стражденну країну, і ми отримаємо катастрофу. Що і потрібно росії.

Загалом, тільки переставши думати про особистий рейтинг, Зеленський може врятувати країну на поточному етапі. Адже, будемо відвертими, рятував, і не раз. І не раз погіршував ситуацію. Різне було. Але має бути наступний, вищий вимір існування державника.

Дуже сумно, що досі не бачу розуміння цього…

вибори Володимир Зеленський Дональд Трамп Україна США політика
