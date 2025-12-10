Зеленський правильно відреагував на закиди Трампа про вибори

Вважаю, Президент правильно відреагував на закиди Трампа про вибори, виразивши готовність провести їх, але за очевидної умови – безпеки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Якщо ж за заявами про можливий варіант виборів Президент дійсно вбачає шанс піти на вибори найближчим часом, то це надія виїхати на попередніх рішеннях, уникнувши вирішення критично задавнених проблем.

У результаті, враховуючи, що ні США, ні Європа, ні увесь світ не зможе гарантувати безпеку, виборів найближчим часом не буде. Але якщо Президент та наше політичне середовище дійсно почне до них готуватися, то критичні проблеми законсервуються, хвилі популізму накриють стражденну країну, і ми отримаємо катастрофу. Що і потрібно росії.

Загалом, тільки переставши думати про особистий рейтинг, Зеленський може врятувати країну на поточному етапі. Адже, будемо відвертими, рятував, і не раз. І не раз погіршував ситуацію. Різне було. Але має бути наступний, вищий вимір існування державника.

Дуже сумно, що досі не бачу розуміння цього…