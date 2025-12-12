Холостяк Тарас Цимбалюк зізнався, що на побачення на проєкті йому ходити "напряжно"

Фото з відкритих джерел

Зараз у "розпалі" сезон "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком. При цьому актор зізнався, що на деякі побачення з дівчатами йому ходити некомфортно

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Головний герой шоу Тарас Цимбалюк заявив, що не на всіх побаченнях на проєкті отримує задоволення від спілкування з дівчатами. Він зазначив, що йому "напряжно" ходити на зустрічі з кількома дівчатами одночасно. За його словами, на групових побаченнях часто є незручні моменти та паузи.

"Мені, чесно, це дуже напряжно, тому що дівчата затискаються, їм стрьомно, вони не можуть себе розкрити. Дівчата, коли один на один зі мною, усміхнені, натхненні, у них класний настрій", - каже Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк розповідав, чи були в нього романи на знімальному майданчику. За словами "Холостяка", актори звикли відділяти роботу та реальне життя.