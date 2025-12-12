В Україні змінились ціни на молочні продукти: які зараз цінники в супермаркетах
В Україні стабілізувалась вартість молочних продуктів. Зокрема, на низку товарів ціни падають
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Зазначається, що низка молочних продуктів впала в ціні. Наприклад, ціна на масло "Селянське 72,5%":
-
у жовтні – 119,14 гривні за 200 грамів;
-
у грудні – 117,51 гривні за 200 грамів.
Вартість масла "Селянське 72,5%":
-
у жовтні – 119,14 гривні за 200 грамів;
-
у грудні – 117,51 гривні за 200 грамів.
Ціни на кисломолочний сир "Простонаше 9%" змінились таким чином:
-
у жовтні – 93,09 гривні за 300 грамів;
-
нині – 92,73 гривні за 300 грамів.
Водночас фахівці зазначають, що частина продуктів найближчим часом може подорожчати. Зокрема, через те, що на собівартість виробництва впливають відключення електроенергії.
Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що зараз в Україні стабільно продають вершкове масло в Україні лише ті виробники, які готові суттєво знижувати ціни. При цьому поточний рівень цін для більшості виробників є збитковим. Особливо для тих, хто працює у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.