В Україні змінились ціни на молочні продукти: які зараз цінники в супермаркетах

Зазначається, що низка молочних продуктів впала в ціні. Наприклад, ціна на масло "Селянське 72,5%":

у жовтні – 119,14 гривні за 200 грамів;

у грудні – 117,51 гривні за 200 грамів.

Ціни на кисломолочний сир "Простонаше 9%" змінились таким чином:

у жовтні – 93,09 гривні за 300 грамів;

нині – 92,73 гривні за 300 грамів.

Водночас фахівці зазначають, що частина продуктів найближчим часом може подорожчати. Зокрема, через те, що на собівартість виробництва впливають відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що зараз в Україні стабільно продають вершкове масло в Україні лише ті виробники, які готові суттєво знижувати ціни. При цьому поточний рівень цін для більшості виробників є збитковим. Особливо для тих, хто працює у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.