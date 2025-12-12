17:43  12 грудня
В Одесі внаслідок атаки РФ горить турецьке судно
15:33  12 грудня
Синоптик попередила українців про сніг та морози
15:11  12 грудня
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2025, 20:50

В Україні змінились ціни на молочні продукти: які зараз цінники в супермаркетах

12 грудня 2025, 20:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні стабілізувалась вартість молочних продуктів. Зокрема, на низку товарів ціни падають

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Зазначається, що низка молочних продуктів впала в ціні. Наприклад, ціна на масло "Селянське 72,5%":

  • у жовтні – 119,14 гривні за 200 грамів;

  • у грудні – 117,51 гривні за 200 грамів.

Вартість масла "Селянське 72,5%":

  • у жовтні – 119,14 гривні за 200 грамів;

  • у грудні – 117,51 гривні за 200 грамів.

Ціни на кисломолочний сир "Простонаше 9%" змінились таким чином:

  • у жовтні – 93,09 гривні за 300 грамів;

  • нині – 92,73 гривні за 300 грамів.

Водночас фахівці зазначають, що частина продуктів найближчим часом може подорожчати. Зокрема, через те, що на собівартість виробництва впливають відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, що зараз в Україні стабільно продають вершкове масло в Україні лише ті виробники, які готові суттєво знижувати ціни. При цьому поточний рівень цін для більшості виробників є збитковим. Особливо для тих, хто працює у сегменті масла разом із сухим знежиреним молоком або казеїном.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти
В Україні змінились ціни на капусту: скільки тепер платити за кілограм
12 грудня 2025, 16:30
1000 грн "Зимової підтримки" можна витратити на продукти: де і як скористатися
11 грудня 2025, 12:59
Продуктовий кошик в Україні виявився у 5 разів дорожчим відносно доходів, ніж у Польщі: порівняння цін і зарплат
10 грудня 2025, 17:59
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Ведучий Холостяка Григорій Решетнік відверто розповів про кризу в шлюбі
12 грудня 2025, 21:50
Холостяк Тарас Цимбалюк зізнався, що на побачення на проєкті йому ходити "напряжно"
12 грудня 2025, 21:30
Україна наростила експорт агропродукції: які показники лише за один місяць
12 грудня 2025, 21:15
На Черкащині чоловік відрубав голову знайомому через марення про "російського окупанта"
12 грудня 2025, 20:40
"Так не вийде": відома продюсерка пояснила, чому в Потапа та Каменських за кордоном нічого не виходить
12 грудня 2025, 20:30
Співак Степан Гіга помер у лікарні - ЗМІ
12 грудня 2025, 20:25
У Києві аніматор в поліцейській формі затримав Санту в клубі під час шоу: тепер йому світить штраф 34 000 грн
12 грудня 2025, 20:24
На Рівненщині водій збив 14-річного хлопця та втік з місця події
12 грудня 2025, 20:07
Міністра армії США відсторонили від переговорів щодо України, – The Telegraph
12 грудня 2025, 19:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »