Ведучий Холостяка Григорій Решетнік відверто розповів про кризу в шлюбі

Григорій Решетнік та йог дружина Христина мають вже 15 років шлюбу за спиною. При цьому він зізнається, що в них траплялись і кризи

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Ведучий розповів, що це сталось 10 років тому. Тоді пара орендувала квартиру, не мала достатньо фінансів. Це впливало не лише на якість життя, але й на моральний стан. При цьому, каже він, врятувати шлюб допомогла мудрість дружини.

"Чоловіки в такі моменти просто хочуть втекти, тому що їм складно. А жінки сильні, тримаються, тому тут ініціатива у жіночих руках. Кожен хоче від проблем втекти подалі", - каже Григорій Решетник.

Ведучий зазначив, що він розуміє, що статися в житті може всяке. Проте розлучатися він точно не збирається.

