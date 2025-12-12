17:43  12 грудня
В Одесі внаслідок атаки РФ горить турецьке судно
15:33  12 грудня
Синоптик попередила українців про сніг та морози
15:11  12 грудня
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
12 грудня 2025, 21:50

Ведучий Холостяка Григорій Решетнік відверто розповів про кризу в шлюбі

12 грудня 2025, 21:50
Фото з відкритих джерел
Григорій Решетнік та йог дружина Христина мають вже 15 років шлюбу за спиною. При цьому він зізнається, що в них траплялись і кризи

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Ведучий розповів, що це сталось 10 років тому. Тоді пара орендувала квартиру, не мала достатньо фінансів. Це впливало не лише на якість життя, але й на моральний стан. При цьому, каже він, врятувати шлюб допомогла мудрість дружини.

"Чоловіки в такі моменти просто хочуть втекти, тому що їм складно. А жінки сильні, тримаються, тому тут ініціатива у жіночих руках. Кожен хоче від проблем втекти подалі", - каже Григорій Решетник.

Ведучий зазначив, що він розуміє, що статися в житті може всяке. Проте розлучатися він точно не збирається.

Нагадаємо, раніше відомий співак Павло Зібров розповів про його стосунки із дружиною. У шлюбі з Мариною артист уже понад 30 років.

12 грудня 2025
