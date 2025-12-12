17:43  12 грудня
12 грудня 2025, 22:15

"Я чинний співробітник МВС": лідер Бумбоксу Андрій Хливнюк прокоментував хейт на його бенд через бронювання

12 грудня 2025, 22:15
Фото з відкритих джерел
У березні цього року Міністерство культури надало гурту Бумбокс статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємства. Тобто, музиканти отримали бронювання. Андрій Хливнюк пояснив, яка насправді ситуація

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Артист наголосив, що музиканти є критично важливими саме для певної ланки культури, а не економіки. Він зазначив, що сам він бронювання не має, це стосувалось лише членів його команди.

"У мене, здається, на сьогоднішній день заброньовано четверо людей. Я не один із них. Я чинний співробітник Міністерства внутрішніх справ патрульної поліції України прикомандированого загону до батальйону морської піхоти", — сказав Андрій Хливнюк.

Він не розповів, на якому саме напрямку служить зараз, але зізнався, що буває дуже важко.

"Відношення до мого загону було дуже хорошим. Я дуже поважаю тих, хто стоїть наді мною: і полковника, і генерала, і взагалі структуру, яка намагається відповідати тому, що ми уявно будуємо з цієї країни", — розповів музикант.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді.З перших днів повномасштабної війни музикант залишив сцену та взяв до рук зброю.

