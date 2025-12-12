17:43  12 грудня
В Одесі внаслідок атаки РФ горить турецьке судно
15:33  12 грудня
Синоптик попередила українців про сніг та морози
15:11  12 грудня
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2025, 21:15

Україна наростила експорт агропродукції: які показники лише за один місяць

12 грудня 2025, 21:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У листопаді експорт української продукції суттєво збільшилось. Стало відомо, як змінились цифри.

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За листопад цього року Україна експортувала 5 мільйонів агропродукції. Це на 12% більше, аніж було у жовтні.

Структура експорту продукції в листопаді 2025 року була такою:

  • зернові культури: 3,0 млн т (кукурудза – 61%, пшениця – 36% та ячмінь – 3%). Зростання до показника попереднього місяця: +13%;
  • олійні культури – 507,7 тис. т (соя – 66%, ріпак – 31% та соняшник – 2%). Зростання: +14%;
  • рослинні олії – 517,2 тис. т (соняшникова олія – 79%, ріпакова – 13% та соєва – 8%). Зростання: +1%;
  • макухи після вилучення рослинних олій – 576,6 тис. т (соняшникова – 73%, соєва – 27%). Зростання: +23%;
  • інші види агропромислової продукції – 399,2 тис т. Зростання: +3%.

"В наступному місяці прогнозується збереження існуючих темпів експорту. В Україні ще триває збір врожаю кукурудзи, значні обсяги якої призначені для експорту. Однак висока вологість зерна не дозволяє швидко зібрати врожай, а вже зібране зерно потрібно тривалий час досушувати. Все це розтягує в часі експорт кукурудзи цього року", - вважають аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що м'ясо свинини в Україні дорожчає. За останні три місяці вартість зросла так, що ціни не опускались нижче 250 гривень за кілограм. Аналітики зазначили, що минулого року вартість була нижча через пропозицію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
експорт аграрії
Врожай різко падає: USDA знизило прогноз для українського соняшника
12 грудня 2025, 10:30
Врожай різко скоротився: USDA раптово змінив прогноз для української кукурудзи
11 грудня 2025, 09:30
У Європі зростає попит на українські яйця: чому так відбувається
10 грудня 2025, 12:45
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Ведучий Холостяка Григорій Решетнік відверто розповів про кризу в шлюбі
12 грудня 2025, 21:50
Холостяк Тарас Цимбалюк зізнався, що на побачення на проєкті йому ходити "напряжно"
12 грудня 2025, 21:30
В Україні змінились ціни на молочні продукти: які зараз цінники в супермаркетах
12 грудня 2025, 20:50
На Черкащині чоловік відрубав голову знайомому через марення про "російського окупанта"
12 грудня 2025, 20:40
"Так не вийде": відома продюсерка пояснила, чому в Потапа та Каменських за кордоном нічого не виходить
12 грудня 2025, 20:30
Співак Степан Гіга помер у лікарні - ЗМІ
12 грудня 2025, 20:25
У Києві аніматор в поліцейській формі затримав Санту в клубі під час шоу: тепер йому світить штраф 34 000 грн
12 грудня 2025, 20:24
На Рівненщині водій збив 14-річного хлопця та втік з місця події
12 грудня 2025, 20:07
Міністра армії США відсторонили від переговорів щодо України, – The Telegraph
12 грудня 2025, 19:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »