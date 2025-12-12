Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За листопад цього року Україна експортувала 5 мільйонів агропродукції. Це на 12% більше, аніж було у жовтні.

Структура експорту продукції в листопаді 2025 року була такою:

зернові культури: 3,0 млн т (кукурудза – 61%, пшениця – 36% та ячмінь – 3%). Зростання до показника попереднього місяця: +13%;

олійні культури – 507,7 тис. т (соя – 66%, ріпак – 31% та соняшник – 2%). Зростання: +14%;

рослинні олії – 517,2 тис. т (соняшникова олія – 79%, ріпакова – 13% та соєва – 8%). Зростання: +1%;

макухи після вилучення рослинних олій – 576,6 тис. т (соняшникова – 73%, соєва – 27%). Зростання: +23%;

інші види агропромислової продукції – 399,2 тис т. Зростання: +3%.

"В наступному місяці прогнозується збереження існуючих темпів експорту. В Україні ще триває збір врожаю кукурудзи, значні обсяги якої призначені для експорту. Однак висока вологість зерна не дозволяє швидко зібрати врожай, а вже зібране зерно потрібно тривалий час досушувати. Все це розтягує в часі експорт кукурудзи цього року", - вважають аналітики.

