"Так не вийде": відома продюсерка пояснила, чому в Потапа та Каменських за кордоном нічого не виходить

12 грудня 2025, 20:30
Фото з відкритих джерел
Потап та Настя Каменських давно намагаються збудувати кар'єру за кордоном. Продюсерка Ірина Горова розповіла, чому в них немає успіху

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Колишня дружина Потапа та відома продюсерка зазначила, що намагається спостерігати за всіма і, звичайно, за Потапом та Настею Каменських. За її словами, у них не вдається нічого за кордоном, бо "на них там не чекають".

"На нас не чекають там. Ну, не чекають. Більш того, мені здається, поки ми не знайдемо щось таке, що буде цікаве світу, просто бути умовно а ля американцями, а ля британцями й не мати нічого українського — мені здається, так не вийде", - каже Ірина Горова.

Вона зазначила, що кожен ринок унікальний та перенасичений локальними артистам. Тому українським музикантам, які хочуть розвиватися за кордоном, потрібно знайти власну особливість, яка б не відокремлювала їх від України.

"Кожен ринок зберіг свою ідентичність. Всі ринки точно відрізниш. А коли всі намагаються бути а ля американцями, а ля британцями — це хибний шлях. Треба, щоб щось було таке, що буде цікаво продюсерам, лейблам, стримінговим платформам із нашими артистами. Ось щось потрібно знайти", - каже продюсерка.

Тим часом Потап та Настя Каменських, схоже, вирішили остаточно розірвати зв'язки з Україною. Нещодавно стало відомо, що вони продають свій будинок під Києвом.

