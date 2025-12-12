Фото: Національна поліція України

У Києві працівник клубу під час вечірки інсценував затримання "Санта Клауса" у поліцейській формі та отримав штраф

Про це пише поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві поліція притягнула до відповідальності 25-річного аніматора, який під час вечірки в Голосіївському районі інсценував затримання "Санта Клауса" в поліцейській формі. Інцидент стався в одному з розважальних закладів міста, а фотографії події поширилися в Інтернеті.

Аніматор у формі поліції під час вечірки

Правоохоронці швидко ідентифікували чоловіка. Він не має жодного відношення до Національної поліції, а костюм був частиною шоу-програми закладу. За фактом використання ознак поліцейської форми без дозволу на нього склали адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП.

Аніматору загрожує штраф до 34 тисяч гривень. Поліція наголосила, що незаконне використання форм, знаків розрізнення або іншої атрибутики правоохоронних органів тягне адміністративну відповідальність.

Інцидент нагадує про те, що навіть розважальні акції повинні відповідати законодавству, а порушення правил може призвести до фінансових санкцій.

