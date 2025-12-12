У Києві аніматор в поліцейській формі затримав Санту в клубі під час шоу: тепер йому світить штраф 34 000 грн
У Києві працівник клубу під час вечірки інсценував затримання "Санта Клауса" у поліцейській формі та отримав штраф
Про це пише поліція Києва, передає RegioNews.
У Києві поліція притягнула до відповідальності 25-річного аніматора, який під час вечірки в Голосіївському районі інсценував затримання "Санта Клауса" в поліцейській формі. Інцидент стався в одному з розважальних закладів міста, а фотографії події поширилися в Інтернеті.
Правоохоронці швидко ідентифікували чоловіка. Він не має жодного відношення до Національної поліції, а костюм був частиною шоу-програми закладу. За фактом використання ознак поліцейської форми без дозволу на нього склали адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП.
Аніматору загрожує штраф до 34 тисяч гривень. Поліція наголосила, що незаконне використання форм, знаків розрізнення або іншої атрибутики правоохоронних органів тягне адміністративну відповідальність.
Інцидент нагадує про те, що навіть розважальні акції повинні відповідати законодавству, а порушення правил може призвести до фінансових санкцій.
Раніше повідомлялося, блогерку з Чернівців засудили до 5 років позбавлення волі за розголошення місця дислокації українських військових. Її відео, яке потрапило на YouTube та TikTok, поставило під загрозу безпеку підрозділу ЗСУ та викликало резонанс у суспільстві.