17:43  12 грудня
В Одесі внаслідок атаки РФ горить турецьке судно
15:33  12 грудня
Синоптик попередила українців про сніг та морози
15:11  12 грудня
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2025, 20:24

У Києві аніматор в поліцейській формі затримав Санту в клубі під час шоу: тепер йому світить штраф 34 000 грн

12 грудня 2025, 20:24
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція України
Читайте также
на русском языке

У Києві працівник клубу під час вечірки інсценував затримання "Санта Клауса" у поліцейській формі та отримав штраф

Про це пише поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві поліція притягнула до відповідальності 25-річного аніматора, який під час вечірки в Голосіївському районі інсценував затримання "Санта Клауса" в поліцейській формі. Інцидент стався в одному з розважальних закладів міста, а фотографії події поширилися в Інтернеті.

Аніматор у формі поліції під час вечірки

Правоохоронці швидко ідентифікували чоловіка. Він не має жодного відношення до Національної поліції, а костюм був частиною шоу-програми закладу. За фактом використання ознак поліцейської форми без дозволу на нього склали адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП.

Аніматору загрожує штраф до 34 тисяч гривень. Поліція наголосила, що незаконне використання форм, знаків розрізнення або іншої атрибутики правоохоронних органів тягне адміністративну відповідальність.

Йому загрожує штраф до 34 000 гривень

Інцидент нагадує про те, що навіть розважальні акції повинні відповідати законодавству, а порушення правил може призвести до фінансових санкцій.

Раніше повідомлялося, блогерку з Чернівців засудили до 5 років позбавлення волі за розголошення місця дислокації українських військових. Її відео, яке потрапило на YouTube та TikTok, поставило під загрозу безпеку підрозділу ЗСУ та викликало резонанс у суспільстві.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ штраф вечірка адміністративні правопорушення Голосіївський район поліцейська форма Санта Клаус
У Києві пенсіонерка віддала аферистам 362 тисячі на "лікування сина"
12 грудня 2025, 14:25
У Києві затримали чоловіків, які влаштували теракти у Деснянському районі
12 грудня 2025, 12:49
Коломойський залишиться під вартою до лютого 2026 року
12 грудня 2025, 07:39
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Ведучий Холостяка Григорій Решетнік відверто розповів про кризу в шлюбі
12 грудня 2025, 21:50
Холостяк Тарас Цимбалюк зізнався, що на побачення на проєкті йому ходити "напряжно"
12 грудня 2025, 21:30
Україна наростила експорт агропродукції: які показники лише за один місяць
12 грудня 2025, 21:15
В Україні змінились ціни на молочні продукти: які зараз цінники в супермаркетах
12 грудня 2025, 20:50
На Черкащині чоловік відрубав голову знайомому через марення про "російського окупанта"
12 грудня 2025, 20:40
"Так не вийде": відома продюсерка пояснила, чому в Потапа та Каменських за кордоном нічого не виходить
12 грудня 2025, 20:30
Співак Степан Гіга помер у лікарні - ЗМІ
12 грудня 2025, 20:25
На Рівненщині водій збив 14-річного хлопця та втік з місця події
12 грудня 2025, 20:07
Міністра армії США відсторонили від переговорів щодо України, – The Telegraph
12 грудня 2025, 19:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »