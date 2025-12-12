Синоптик попередила українців про сніг та морози

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Найближчими вихідними в Україні очікується незначне зниження температури і випаде сніг

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За її словами, у суботу, 13-го грудня, в Україні погоду визначатиме антициклон, тому опадів не буде.

Вітер буде рвучким, а температура повітря у більшості областей різко знизиться. Наприклад, протягом дня очікується від 2 морозу до 2 тепла, в західних областях +2…+5 градусів.

У Києві завтра, 13-го грудня, без опадів і навіть може бути сонечко. Вдень близько нуля.

В неділю, 14-го грудня, на півночі, заході, у центральній частині України, місцями на Харківщині та Запоріжжі очікується мокрий сніг та сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У більшості східних областей без істотних опадів.

В південній частині – дощ, на Запоріжжі з мокрим снігом.

Температура повітря у неділю очікується від 3 морозу до 3 тепла, у західних областях +3…+6 градусів.

У неділю в столиці очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, температура повітря 0…+2 градуси.

Як повідомлялось, п'ятниця, 12 грудня, в Україні буде вітряною. Дощі пройдуть вночі на півдні та сході (на північному сході з мокрим снігом), а вдень – на Лівобережжі.