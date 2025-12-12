17:43  12 грудня
12 грудня 2025, 22:30

Ведучий Олексій Суханов зізнався, чому в нього не було дітей з колишньою дружиною

12 грудня 2025, 22:30
Фото з відкритих джерел
Олексій Суханов розповів, чому він розійшовся з дружиною. У шлюбі вони були 13 років

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Олексій Суханов був одружений із колишньою дружиною Ольгою 13 років. У 2016 році вони розлучились. За його словами, вони познайомились ще на старті його кар'єри, і дуже довго були разом. Сам він не думав про весілля, але цього хотіла кохана і все сталось. Зараз він радий, що вона живе новим життям.

"Я ніколи не мав на думці, що треба одружитися. У мене не було такого. Одружився, бо Олічка того хотіла. І це дуже добре. Вона кохала і я це відчував. А коли я це розумів, то як же я міг відмовити. У нас були довірливі стосунки. 13 років були разом. У неї нове життя і я щасливий. Я дуже вдячний і поважаю цю людину", - каже Суханов.

Він зазначив, що вони розійшлись із багатьма непорозуміннями, проте вважає, що найбільша провина саме на ньому. Що стосується відсутності дітей, то ведучий зауважив, що в ті роки в них не було відповідного фінансового становища. За словами ведучого, він просто не міг дозволити собі бути батьком так, як хотів би.

Сьогодні Олексій Суханов зізнається, що шкодує про це, і інколи думає, що все могло б скластися інакше.

Нагадаємо, раніше ведучий розповідав, що в його житті з'явилась кохана людина. Подробицями він не ділився, проте зауважив, що він почав відчувати справжнє щастя.

12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
