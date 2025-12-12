12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту

фото: Лана Вєтрова / Facebook

Василь Маєвський із Мукачева встановив національний і світовий рекорд. У свої 12 років він зробив 16 поштовхів гирі вагою 32 кілограми

Як передає RegioNews, про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"Це – феномен, який природа дарує дуже рідко. Можливо, такі діти з'являються один раз на століття. Сила, яка не вкладається у звичні рамки. Хват, що ламає уявлення про дитячі можливості. Витримка, яка властива майбутнім чемпіонам світу! За цим рекордом – щоденна праця, тренування, спортивний характер і правильний тренер поруч – його батько", – йдеться у повідомленні.

Хлопець займається спортом з раннього дитинства. Його тренує батько – Василь Маєвський-старший.

Як повідомлялось, спортсмен із Закарпаття Олександр Окіпнюк здобув історичну перемогу на Кубку світу з лижної акробатики, який проходив у Фінляндії. 27-річний уродженець міста Берегове виконав найскладніший стрибок зі своєї колекції – Back Double Full-Double Full-Full зі складністю 5.100 бала.