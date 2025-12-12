Співак Степан Гіга помер у лікарні - ЗМІ
У ЗМІ повідомили про смерть відомого українського співака. З листопада він був під наглядом лікарів
Про це повідомляє ZAXID.NET, передає RegioNews.
Журналісти із посиланням на власні джерела повідомили, що відомий співак Степан Гіга у віці 66 років пішов із життя внаслідок хвороби. Раніше повідомлялось, що з 19 листопада артист перебував у лікарні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співак Степан Гіга переніс термінову операцію. Через це його команда скасувала всі заплановані концерти. Зазначалось, що стан артиста важкий.
