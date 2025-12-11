08:40  11 грудня
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
11 грудня 2025, 08:27

Чому переговори мають вести саме професійні дипломати?

11 грудня 2025, 08:27
Тому, що для військових, навіть колишніх, як скажімо, генерал Келлог (при всій повазі) "10 останніх метрів – найскладніші". Якщо вирішити лише два питання (в даному випадку – вихід українських! військ з неокупованих українських!! територій і розділити контроль над украінською!!! ЗАЕС), то все інше піде, як по маслу
Фото: kyivcity.gov.ua
Для тих, хто робить deal з точки зору бізнесу, взагалі – не питання: там цифри додав, там прибрав – і порахував прийнятний варіант прибутків.

Для дипломатів: "якщо все не домовлено – не домовлено нічого" і це, з точки зору професійної дипломатіі – не "10 останніх метрів", а свідчення неправильно обраного шляху й першого драфту (в нашому випадку – суто російські лекала) і неможливість вирішити комплексно питання при хибному підходові, який закладено з самого початку.

Тобто, міжнародні угоди мають базуватися на певних погоджених універсальних правилах і нормах і бути, як мінімум, можливими для реалізації й такими, які встановлюють нові рамки чи зобовʼязання на досить довгий період. При цьому мають бути виписані механізми контролю іх виконання, правила та умови виходу з угод в разі їх порушення та головне – угоди мають укладатися з доброю волею сторін і готовністю іх виконувати.

Якщо при напрацюванні договору про мир, питання зупинки вогню й гарантій безпеки виносяться в самий кінець (тобто не є пріоритетними), тоді це все – не про довготривалий мир, а лише про імітацію дипломатичних переговорів.

Поверніть професііних дипломатів за стіл перемовин! Зі всіх сторін!

Україна війна перемовини дипломатія завершення війни
 
