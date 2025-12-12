Фото: Національна поліція України

Місцевий житель Уманського району сам повідомив про жорстоке вбивство, яке скоїв під час конфлікту зі знайомим

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає RegioNews.

У Черкаській області стався жахливий інцидент: під час спільного застілля чоловік убив свого знайомого, відтявши йому голову. За словами підозрюваного, він "побачив" у товариші російського окупанта, через що і стався напад.

Підозрюваного затримано та поміщено під варту

Подія трапилася 10 грудня в одному з сіл Уманського району. Під час розпивання алкоголю між двома чоловіками виникла сварка. У ході конфлікту 56-річний житель завдав 61-річному опонентові кілька ножових поранень і відтяв йому голову. Після цього нападник сам звернувся до сусідів і повідомив про злочин, а ті викликали поліцію.

Поліція Черкаської області проводить розслідування

Поліція Черкаської області затримала підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури, повідомили йому про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Розслідування триває, поліція встановлює усі обставини трагедії та мотиви нападника.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині стався жорстокий інцидент через ревнощі, який закінчився смертельною пораненням. Суд уже обрав запобіжний захід для 30-річного підозрюваного, а слідство продовжує встановлювати обставини трагедії.