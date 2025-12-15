Палив автівки та передавав дані ЗСУ: у Запоріжжі викрили російського агента, який заробляв у росіян

Фото: Нацполіція

У Запоріжжі затримали російського агента. Він отримував гроші за виконання різних завдань для росіян

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Відомо, що цей чоловік раніше був судимий. Він підтримував в'язки з ворожими спецслужбами та отримував 500-700 доларів за виконання завдань. Зокрема, це пошкодження автомобілей військових, підпали, надання координат місць дислокації підрозділів Сил безпеки та оборони.

Одне з таких завдань він доручив 45-річному жителю Запоріжжя. Він повинен був порізати колеса військового авто, а сам агент збирався це зняти на камеру та звітувати кураторам.

"Уночі оперативники управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області Нацполіції затримали 45-річного чоловіка на місці злочину. Згодом, спільно з працівниками відділення №1 Запорізького районного управління поліції та слідчими обласного управління СБУ, затримали і його куратора - раніше судимого мешканця", - повідомили в поліції .

