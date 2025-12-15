17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
UA | RU
UA | RU
15 грудня 2025, 13:45

Палив автівки та передавав дані ЗСУ: у Запоріжжі викрили російського агента, який заробляв у росіян

15 грудня 2025, 13:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Запоріжжі затримали російського агента. Він отримував гроші за виконання різних завдань для росіян

Про це повідомляє поліція Запорізької області, передає RegioNews.

Відомо, що цей чоловік раніше був судимий. Він підтримував в'язки з ворожими спецслужбами та отримував 500-700 доларів за виконання завдань. Зокрема, це пошкодження автомобілей військових, підпали, надання координат місць дислокації підрозділів Сил безпеки та оборони.

Одне з таких завдань він доручив 45-річному жителю Запоріжжя. Він повинен був порізати колеса військового авто, а сам агент збирався це зняти на камеру та звітувати кураторам.

"Уночі оперативники управління стратегічних розслідувань у Запорізькій області Нацполіції затримали 45-річного чоловіка на місці злочину. Згодом, спільно з працівниками відділення №1 Запорізького районного управління поліції та слідчими обласного управління СБУ, затримали і його куратора - раніше судимого мешканця", - повідомили в поліції .

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Запорізька область палії
У Чернігові судили чоловіка, який намагався підпалити авто ЗСУ
15 грудня 2025, 12:35
Загиблий та поранені: у Житомирі судитимуть підлітків, які влаштували теракт
12 грудня 2025, 13:55
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
На Волині медики витягли зі шлунка 7-річної дівчинки майже 1 кг волосся
15 грудня 2025, 18:07
На Полтавщині загорівся житловий будинок: вогонь забрав життя людини
15 грудня 2025, 17:30
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
15 грудня 2025, 17:26
На Закарпатті пішоходів збили на смерть "двічі": жінка загинула
15 грудня 2025, 16:55
Канабіс на кілька мільйонів: на Харківщині викрили масштабний наркобізнес
15 грудня 2025, 16:40
Зеленський не прийняв пропозицію американців про виведення військ із Донбасу
15 грудня 2025, 16:29
Кидав цеглу у військових ТЦК: у Харкові судили чоловіка, який погрожував військовим ножем
15 грудня 2025, 16:15
У ЄС заявили, що війну РФ проти України треба завершити до 24 лютого
15 грудня 2025, 15:59
На Львівщині молодик побив військового: нападника затримали
15 грудня 2025, 15:34
Ялинки, гірлянди та солодощі: скільки коштують новорічні свята на Дніпропетровщині
15 грудня 2025, 15:21
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
Всі блоги »