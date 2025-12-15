Продовження інвалідності за $2500: на Львівщині судитимуть посадовця лікарні

Фото: поліція

Перед судом постане заступник директора однієї з центральних районних лікарень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Посадовець вимагав 2,5 тисячі доларів за продовження пацієнту третьої групи інвалідності.

За даними слідства, заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності наполягав на хабарі за "позитивне рішення" експертної комісії, хоча пацієнт і так мав всі законні підстави для продовження інвалідності.

Правоохоронці затримали хабарника у травні у службовому кабінеті – одразу після отримання грошей.

Наразі досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт направлений до суду.

Фігуранту загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, раніше у Львові правоохоронці викрили лікарку, яка вимагала та одержала 2000 доларів за позитивне рішення щодо продовження пацієнту третьої групи інвалідності та за встановлення вищого відсотка втрати працездатності.