Продовження інвалідності за $2500: на Львівщині судитимуть посадовця лікарні

17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 14:46

Продовження інвалідності за 2500 доларів: на Львівщині судитимуть посадовця лікарні

15 грудня 2025, 14:46
Фото: поліція
Перед судом постане заступник директора однієї з центральних районних лікарень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Посадовець вимагав 2,5 тисячі доларів за продовження пацієнту третьої групи інвалідності.

За даними слідства, заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності наполягав на хабарі за "позитивне рішення" експертної комісії, хоча пацієнт і так мав всі законні підстави для продовження інвалідності.

Правоохоронці затримали хабарника у травні у службовому кабінеті – одразу після отримання грошей.

Наразі досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт направлений до суду.

Фігуранту загрожує штраф, обмеження або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, раніше у Львові правоохоронці викрили лікарку, яка вимагала та одержала 2000 доларів за позитивне рішення щодо продовження пацієнту третьої групи інвалідності та за встановлення вищого відсотка втрати працездатності.

