"Шаг" замість копійки: фінансовий комітет Ради підтримав ініціативу НБУ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт про перейменування "копійки" на «"шаг"

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев, передає RegioNews.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що за даними Національного банку України, наразі в обігу перебуває майже 14 млрд монет "копійок".

"Фактично, будуть тільки випускатися в майбутньому монети "50 шагів" це певний час (3-4 роки) приблизно декілька десятків мільйонів штук. Все інше більше 1 грн", – зазначив Железняк.

Як відомо, у вересні 2024 року Нацбанк ініціював зміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" для відновлення історичної справедливості. Уже в жовтні фінансовий регулятор подав до Верховної Ради відповідний пакет законопроєктів для зміни назви копійок.

Довідка

Слово "шаг" відоме на території України ще з XVI століття і має своє місце в українській класичній літературі. Зокрема, воно зустрічається у творах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

Грошові знаки із такою назвою були в обігу навіть у період Української революції 1917–1921 років.

Після проголошення Незалежності у 1991 році також планували їхній випуск.