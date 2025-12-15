На Тернопільщині водій кросовера на смерть збив чоловіка
Аварія з летальними наслідками трапилася 14 грудня у Кременці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
У той день близько 16:50 на вулиці С.Петлюри водій автомобіля Infiniti QX60 здійснив наїзд на пішохода.
71-річний житель Кременця від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.
Як повідомлялось, на Тернопільщині водій-порушник намагався втекти під час зупинки поліцією і збив поліцейського. Йому загрожує позбавлення волі.
Відчутний, але безпечний: на Тернопільщині стався землетрусВсі новини »
12 грудня 2025, 10:16
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
На Волині медики витягли зі шлунка 7-річної дівчинки майже 1 кг волосся
15 грудня 2025, 18:07На Полтавщині загорівся житловий будинок: вогонь забрав життя людини
15 грудня 2025, 17:30У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
15 грудня 2025, 17:26На Закарпатті пішоходів збили на смерть "двічі": жінка загинула
15 грудня 2025, 16:55Канабіс на кілька мільйонів: на Харківщині викрили масштабний наркобізнес
15 грудня 2025, 16:40Зеленський не прийняв пропозицію американців про виведення військ із Донбасу
15 грудня 2025, 16:29Кидав цеглу у військових ТЦК: у Харкові судили чоловіка, який погрожував військовим ножем
15 грудня 2025, 16:15У ЄС заявили, що війну РФ проти України треба завершити до 24 лютого
15 грудня 2025, 15:59На Львівщині молодик побив військового: нападника затримали
15 грудня 2025, 15:34Ялинки, гірлянди та солодощі: скільки коштують новорічні свята на Дніпропетровщині
15 грудня 2025, 15:21
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі блоги »