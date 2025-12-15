На Тернопільщині водій кросовера на смерть збив чоловіка

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Аварія з летальними наслідками трапилася 14 грудня у Кременці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

У той день близько 16:50 на вулиці С.Петлюри водій автомобіля Infiniti QX60 здійснив наїзд на пішохода.

71-річний житель Кременця від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події.

