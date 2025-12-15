Ялинки, гірлянди та солодощі: скільки коштують новорічні свята на Дніпропетровщині
Попри війну, у прифронтовій Дніпропетровській області продовжують організовувати новорічні та різдвяні свята, щоб порадувати дітей та відволікти дорослих від тяжких реалій
Про це пише видання "Відомо", передає RegioNews.
Приклади підготовки свят у містах області:
Павлоград: за 200 тисяч гривень купили новорічні гірлянди та конструкції. 42 гірлянди з кабелями коштують 99,8 тис. грн, ще близько 100 тис. грн – за фігури Санта-Клауса та зірочки.
Міська влада стверджує, що ялинку встановили не за бюджетні кошти.
Дніпро: святкове оформлення може обійтися у 3,4 млн грн. Планують штучну ялинку 5 м із декораціями, поштовою скринькою, троном для фотосесій, 345 гірлянд, 30 сяючих сніжинок та 33 змійки.
У Кривому Розі заплатять понад 1 мільйон гривень за 8 тисяч 900 наборів цукерок. У кожному святковому подарунку має бути по 47 цукерок від "Рошен".
У Магдалинівці для дітей закупили 3 тисячі 500 солодких наборів за 674 тисячі 940 гривень. У кожному наборі має бути по 42 цукерки зі смаком солоної карамелі, цитрусового пюре та начинкою з праліне, а також вафлі та желейки.
Дніпропетровська обласна військова адміністрація до свят купила 2 тисячі 556 солодких наборів для дітей-сиріт за 354 тисячі 415 грн. У кожному наборі має бути по 41 цукерці, такі як "Сливки-ледачі" та "Ромашка".
У Самарі за 3762 набори солодощів для малечі з бюджету витратять 262 тисячі 286 гривень. У кожному наборі має бути по 19 цукерок десяти різних видів.
Як пише "Відомо", мета святкових заходів – підтримати людей, які живуть поруч із фронтом, і подарувати відчуття свята навіть у складні часи.
Читайте також: По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту