Киянин на очах у батька задушив бабусю та намагався вбити мати: батько був зв'язаний

Ілюстративне фото

У Києві 28-річний чоловік отримав підозру за вбивство та замах на вбивство. Його жертвою стала бабуся

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 89-річну бабусю чоловік бив по голові чайником. Згодом він її задушив. Після цього він став бити по голові свою матір, і намагався задушити її. Вона вижила лише тому, що він подумав, що вона вже мертва, коли вона лише втратила свідомість.

При цьому це все відбувалось на очах у батька: його зловмисник зв'язав, щоб він "не заважав". Затримали правоохоронці чоловіка на залізничному вокзалі.

"Дії 28-річного чоловіка кваліфіковано за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство та закінчений замах на вбивство)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловік вбив свою дружину. Відомо, що під час сварки він її задушив подушкою. Тепер він під вартою чекає на свій вирок.