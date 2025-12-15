17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 15:07

На Донеччині затримали дилера, який намагався продавати наркотики військовим

15 грудня 2025, 15:07
Фото: ДБР
Правоохоронці затримали жителя Краматорського району, який організував збут наркотиків у прифронтових населених пунктах і шукав покупців серед військовослужбовців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Про дилера правоохоронцям повідомив один із військових. Він розповів, що місцевий мешканець продає наркотики та намагання знайти "клієнтів" серед військовослужбовців.

Під час перевірки інформації правоохоронці встановили особу дилера. Чоловік купував наркотики, фасував їх і продавав "з рук у руки". Він займався цим завдяки зв’язкам із місцевими наркозалежними та можливими постачальниками.

Зловмисника затримали одразу після продажу чергової партії наркотиків військовослужбовцю вартістю 35 тисяч гривень.

За попередніми даними, щомісяця дилер заробляв понад 100 тисяч гривень.

Правоохоронці провели 12 обшуків – вдома у фігуранта, а також у помешканнях і автомобілях ще п’яти осіб, з якими він контактував. Під час слідчих дій вилучили понад 1,5 млн гривень у різних валютах, 14 згортків із речовиною рослинного походження та мобільні телефони.

Фігуранту оголосили підозру у незаконному збуті особливо небезпечних наркотиків. Суд взяв його під варту з можливістю внесення застави у 240 тисяч гривень.

Зловмиснику загрожує до 10 років вʼязниці з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Нагадаємо, раніше на Київщині затримали чоловіка, який збував пластичну вибухівку. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.

Донецька область війна військовослужбовці ДБР наркотики затримання
