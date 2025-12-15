На Полтавщині чоловік вбив співмешканку та тримав тіло у будинку три місяці

Фото: Прокуратура України

Суд у Полтавському районі виніс вирок 55-річному чоловіку, який у грудні 2024 року вбив свою 48-річну співмешканку

Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, після спільного вживання алкоголю чоловік посварився з жінкою, вдарив її кулаком в обличчя, а потім ногами завдав не менше 20 ударів, що призвело до смерті.

Після скоєного чоловік ліг спати, а наступного дня замотав тіло у ковдру та залишив у будинку.

Тіло виявили лише у березні 2025 року, коли сусіди повідомили поліції про відсутність жінки.

Прокуратура довела його вину в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України), і суд призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Обвинувачений визнав свою провину та перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили.

