17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 14:26

На Полтавщині чоловік вбив співмешканку та тримав тіло у будинку три місяці

15 грудня 2025, 14:26
Фото: Прокуратура України
Суд у Полтавському районі виніс вирок 55-річному чоловіку, який у грудні 2024 року вбив свою 48-річну співмешканку

Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, після спільного вживання алкоголю чоловік посварився з жінкою, вдарив її кулаком в обличчя, а потім ногами завдав не менше 20 ударів, що призвело до смерті.

Після скоєного чоловік ліг спати, а наступного дня замотав тіло у ковдру та залишив у будинку.

Тіло виявили лише у березні 2025 року, коли сусіди повідомили поліції про відсутність жінки.

Прокуратура довела його вину в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України), і суд призначив покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Обвинувачений визнав свою провину та перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили.

Нагадаємо, на Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі. У межах кримінального провадження підозрювану буде направлено на експертизу для встановлення її психічного стану.

Полтавська область вирок суд убивство чоловік жінка співмешканка
