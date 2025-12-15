Енергетики повернули світло 185 тисячам сімей на Одещині після обстрілів
Після масованого удару по Одеській області енергетики повернули світло для 184 500 родин
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал ДТЕК.
Як зазначається, за останню добу нам вдалося відновити живлення для 85 тис родин, з моменту масованої атаки в ніч на суботу – майже для 185 тисяч.
Також вдалося відновити живлення для майже всіх обʼєктів критичної інфраструктури.
"Енергетики всієї області безперервно працюють, щоб ліквідувати наслідки атаки. Світло тримається", – додали у компанії.
Як повідомлялось, на Одещині обстріли РФ залишили без світла понад 90 тис. родин. Всі аварійні служби області працюють у посиленому режимі.
