Енергетики повернули світло 185 тисячам сімей на Одещині після обстрілів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Після масованого удару по Одеській області енергетики повернули світло для 184 500 родин

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний телеграм-канал ДТЕК.

Як зазначається, за останню добу нам вдалося відновити живлення для 85 тис родин, з моменту масованої атаки в ніч на суботу – майже для 185 тисяч.

Також вдалося відновити живлення для майже всіх обʼєктів критичної інфраструктури.

"Енергетики всієї області безперервно працюють, щоб ліквідувати наслідки атаки. Світло тримається", – додали у компанії.

Як повідомлялось, на Одещині обстріли РФ залишили без світла понад 90 тис. родин. Всі аварійні служби області працюють у посиленому режимі.