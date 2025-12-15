17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
15 грудня 2025, 13:55

Житель Львівщини на мотоциклі намагався прорватися до Румунії

15 грудня 2025, 13:55
Ввечері 14 грудня на пункті пропуску "Порубне" прикордонники зупинили українця, який на мотоциклі намагався виїхати до Румунії, оминувши прикордонно-митний контроль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловік знав, що не має законних підстав для виїзду з країни, тож просто спробував прорватися через пункт пропуску на великій швидкості.

Прикордонники оперативно відреагували, подали команду "Бар’єр" і затримали порушника. Ним виявився 33-річний житель Львівської області.

На чоловіка склали адмінпротоколи за статтями 185-10 та 204-1 КУпАП. Його разом із мотоциклом передали працівникам Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали 29-річного чоловіка, який намагався переплисти Тису і потрапити до Румунії. Чоловік зізнався, що скористався послугами переправника та заплатив йому 11 тисяч доларів.

Руминія Україна втеча за кордон втеча від мобілізації мотоцикл прикордонники
