Фото: ДПСУ

Ввечері 14 грудня на пункті пропуску "Порубне" прикордонники зупинили українця, який на мотоциклі намагався виїхати до Румунії, оминувши прикордонно-митний контроль

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловік знав, що не має законних підстав для виїзду з країни, тож просто спробував прорватися через пункт пропуску на великій швидкості.

Прикордонники оперативно відреагували, подали команду "Бар’єр" і затримали порушника. Ним виявився 33-річний житель Львівської області.

На чоловіка склали адмінпротоколи за статтями 185-10 та 204-1 КУпАП. Його разом із мотоциклом передали працівникам Нацполіції.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники затримали 29-річного чоловіка, який намагався переплисти Тису і потрапити до Румунії. Чоловік зізнався, що скористався послугами переправника та заплатив йому 11 тисяч доларів.