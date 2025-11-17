НАБУ розпочало розслідування щодо корупції в оборонній сфері

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Держфінмоніторинг не відповідає на запити НАБУ щодо корупції в оборонці, але це не вплине на розслідування НАБУ

Як передає RegioNews, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на заяву директора НАБУ Семена Кривоноса.

Очільник відомства підтвердив інформацію поважного американського видання Politico про те, що після викриття масштабної корупції в енерггосекторі НАБУ візьметься за оборонку.

За його словами, Бюро вже веде розслідування. Однак під час цієї роботи детективи зіткнулися з певними проблемами, зокрема Держфінмоніторинг не відповідав на запити щодо відстеження коштів, пов'язаних з оборонними закупівлями.

"Ця проблема вже доволі тривалий час у нас, оскільки з лютого 2025-го ми почали активно працювати саме в напрямку оборони", – зазначив Кривонос.

Також він додав, що відмова Держфімоніторингу від співпраці не вплине на розслідування НАБУ.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.