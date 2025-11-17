16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
10:56  17 листопада
На Миколаївщині з річки дістали тіло 18-річного юнака
07:24  17 листопада
На Львівщині водій підірвав гранату прямо під час зупинки поліцією
UA | RU
UA | RU
17 листопада 2025, 15:18

НАБУ розпочало розслідування щодо корупції в оборонній сфері

17 листопада 2025, 15:18
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Держфінмоніторинг не відповідає на запити НАБУ щодо корупції в оборонці, але це не вплине на розслідування НАБУ

Як передає RegioNews, про це повідомляє ZN.UA із посиланням на заяву директора НАБУ Семена Кривоноса.

Очільник відомства підтвердив інформацію поважного американського видання Politico про те, що після викриття масштабної корупції в енерггосекторі НАБУ візьметься за оборонку.

За його словами, Бюро вже веде розслідування. Однак під час цієї роботи детективи зіткнулися з певними проблемами, зокрема Держфінмоніторинг не відповідав на запити щодо відстеження коштів, пов'язаних з оборонними закупівлями.

"Ця проблема вже доволі тривалий час у нас, оскільки з лютого 2025-го ми почали активно працювати саме в напрямку оборони", – зазначив Кривонос.

Також він додав, що відмова Держфімоніторингу від співпраці не вплине на розслідування НАБУ.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
НАБУ розслідування корупція Семен Кривонос корупційні скандали в Міноборони Держфінмоніторинг
Чернишову вручили клопотання про арешт у справі "Міндічгейт": сума понад 1,3 млн $
14 листопада 2025, 22:11
Деякі політичні сили використовують ситуацію: голова ОП Єрмак розповів, чи може Зеленський бути пов'язаним зі схемами Міндіча
14 листопада 2025, 13:55
Операція "Мідас": директор НАБУ розкрив деталі роботи корупційних "бек-офісів"
14 листопада 2025, 12:34
Всі новини »
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
На Львівщині затримали чоловіка, який напав на людину з ножем
17 листопада 2025, 16:30
На Харківщині відбулася зустріч із делегацією з країн Глобального Півдня
17 листопада 2025, 16:29
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
17 листопада 2025, 16:16
Центр протидії дезінформації спростував чутки про небажання Умєрова повертатися в Україну
17 листопада 2025, 16:11
Екс-міністр оборони Умеров відмовився повертатися в Україну, – ЗМІ
17 листопада 2025, 15:51
Треба публікувати плівки НАБУ по оборонці
17 листопада 2025, 15:41
У мережі показали фото тещі Міндіча разом із топ-чиновником Путіна
17 листопада 2025, 15:29
Майже 1700 кв. м елітної нерухомості та дорогі авто: стало відомо, що накупили фігуранти справи Міндіча-Галущенка
17 листопада 2025, 15:04
У Запоріжжі водій BMW на смерть збив чоловіка
17 листопада 2025, 14:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »