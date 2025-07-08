Кабмін відмовився призначити Цивінського директором БЕБ

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Кабінет Міністрів України не схвалив призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram-канал Кабміну.

Уряд ухвалив відповідне рішення після вивчення додаткових матеріалів, наданих, Службою безпеки України, що "стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки".

"За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової, члени Кабінету Міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії", – йдеться в повідомленні.

У Кабміні запевнили, що це рішення повністю відповідає Закону України "Про Бюро економічної безпеки" та забезпечує належне дотримання процедур призначення керівництва БЕБ.

Олександр Цивінський – детектив НАБУ й один з лідерів операції "Чисте місто". Виявилося, що він має родичів із російським громадянством. Сам Цивінський пояснив, що паспорт РФ має його батько, з яким він не спілкується вже кілька років.

Нагадаємо, 24 червня комісія обрала головою БЕБ Олександра Цивінського. Водночас повідомлялося, що Офіс Президента хоче зірвати конкурс.