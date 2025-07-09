Чому влада панічно боїться призначення незалежного директора БЕБ
Отож, пояснюю чому влада так панічно боїться призначення незалежного кандидата на голову Бюро Економічної Безпеки (БЕБ). Бо насправді претензії СБУ – лише формальний привід відмовитись від перемоги кандидата, якого не контролюють на Банковій
Отож, пояснюю чому влада так панічно боїться призначення незалежного кандидата на голову Бюро Економічної Безпеки (БЕБ). Бо насправді претензії СБУ – лише формальний привід відмовитись від перемоги кандидата, якого не контролюють на Банковій
Справа в тому, що БЕБ використовувався для переслідування та контролю бізнесу, що в ширшому розуміння гарантує владі послаблення опозиції, яку в Україні традиційно фінансує частина бізнесу.
Банкова хоче побудувати авторитарний режим, коли ніхто не посміє позбавити Зеленського монополії на владу. БЕБ – ключовий інструмент для карателів, які використовують цей інструмент в інтересах влади.
Тож справа не тільки в тому, що Україна втратить черговий транш виплат кредиту МВФ. І навіть не в тому, що інвестори отримають негативний сигнал.
Йдеться про ключовий інструмент влади, який виходить у неї з-під контролю, мова про майбутню демократію в Україні, або довічне панування Зеленського і його камарильї.
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