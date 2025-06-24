Комісія обрала голову БЕБ: Офіс Президента хоче зірвати конкурс

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує RegioNews.

За його словами, переможцем конкурсу став детектив НАБУ й один з лідерів операції "Чисте місто" Олександр Цивінський.

"Рішення прийнято. Він обраний на голову БЕБ. Все. Чудовий вибір комісії. Тепер у Уряду є 10 днів на призначення. Але засідання Уряду вже завтра о 12:00", — додав нардеп.

Водночас Ярослав Железняк переконаний, що ОП не залишає надію на зрив конкурсу.