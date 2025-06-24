Комісія обрала голову БЕБ: Офіс Президента хоче зірвати конкурс
Ввечері 24 червня комісія обрала переможця конкурсу на голову Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Відомство має очолити Олександр Цивінський
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, інформує RegioNews.
За його словами, переможцем конкурсу став детектив НАБУ й один з лідерів операції "Чисте місто" Олександр Цивінський.
"Рішення прийнято. Він обраний на голову БЕБ. Все. Чудовий вибір комісії. Тепер у Уряду є 10 днів на призначення. Але засідання Уряду вже завтра о 12:00", — додав нардеп.
Водночас Ярослав Железняк переконаний, що ОП не залишає надію на зрив конкурсу.
Нагадаємо, днями бізнес-спільнота звернулася до Президента України та Уряду щодо неприпустимості перешкоджання проведення конкурсу на директора Бюро економічної безпеки.