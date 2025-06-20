Бізнес звернувся до Зеленського та Кабміну щодо неприпустимості гальмування конкурсу на директора БЕБ

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Бізнес-спільнота звернулась до Президента України та Уряду щодо неприпустимості перешкоджання проведення конкурсу на директора Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську Раду Бізнесу.

Зазначається, що із моменту створення БЕБ бізнес-спільнота підтримувала ідею формування сучасного аналітично-правоохоронного органу, здатного ефективно протидіяти економічній злочинності, водночас забезпечуючи зниження тиску на доброчесний бізнес та захист економічних інтересів держави.

"Чотири роки функціонування БЕБ продемонстрували глибоку невідповідність між початковою концепцією органу та його фактичною діяльністю", - йдеться у повідомленні.

Основними проблемами називають системну кадрову нестабільність, недостатню аналітичну спроможність, домінування правоохоронного інструментарію над превентивним, а також посилення тиску на бізнес з боку інших правоохоронних органів.

З огляду на викладене, закликаємо: – забезпечити неухильне дотримання встановлених законодавством процедур та строків під час проведення конкурсу на посаду директора БЕБ – унеможливити політичне або адміністративне втручання в діяльність конкурсної комісії; – гарантувати, що нове керівництво БЕБ буде обрано на основі прозорого, незалежного й об’єктивного конкурсу, за участі міжнародних експертів та з дотриманням принципів відкритості та доброчесності.

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