08:46  30 вересня
COVID в Україні: за добу виявили 11 757 випадків зараження
15:59  30 вересня
В ОАСК скаржаться, що не мають грошей на зарплати
12:31  30 вересня
Окупанти на Донбасі знову вбили нашого воїна
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2021, 14:56 458

ДТП у Польщі: загинули троє українців, авто розбилося на дві частини

30 вересня 2021, 14:56 458
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У Польщі сталася ДТП з українцями, внаслідок якого троє громадян загинули та один постраждалий перебуває у лікарні

Про це повідомляє Polsat News, передає RegioNews.

ДТП сталася у середу, о 19:50, поблизу населеного пункту Жгув неподалік Лодзя.

В результаті інциденту загинули троє громадян України - чоловіки 23 та 25 років, а також 23-річна жінка.

Окрім того, 25-річна соба отримала травми.

За інформацією поліції, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення №91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом.

У результаті авто на великій швидкості в’їхало в електричний стовп і розпалося на дві частини.

У ДТП також брали участь два інші автомобілі, але постраждалих серед пасажирів цих транспортних засобів немає.

Як повідомлялося, 26 вересня двоє українців були серед п’ятьох загиблих у ДТП в Угорщині.

Раніше, 16 вересня, двоє українців загинуло в ДТП у Польщі.

13 вересня у ДТП в Туреччині зазнали травм 35 українців.

ДТП Польща аварія ушпиталення дороги

В горах на Львівщині перекинувся туристичний автобус: є постраждалі
30 вересня 2021, 09:11
У Дніпрі поліція ловила мотоцикліста й збила жінку
29 вересня 2021, 21:10
У Полтаві в маршрутки під час руху відпали два колеса, одне влетіло в зупинку
29 вересня 2021, 19:42
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram