ДТП у Польщі: загинули троє українців, авто розбилося на дві частини

У Польщі сталася ДТП з українцями, внаслідок якого троє громадян загинули та один постраждалий перебуває у лікарні

Про це повідомляє Polsat News, передає RegioNews.

ДТП сталася у середу, о 19:50, поблизу населеного пункту Жгув неподалік Лодзя.

В результаті інциденту загинули троє громадян України - чоловіки 23 та 25 років, а також 23-річна жінка.

Окрім того, 25-річна соба отримала травми.

За інформацією поліції, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення №91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом.

У результаті авто на великій швидкості в’їхало в електричний стовп і розпалося на дві частини.

У ДТП також брали участь два інші автомобілі, але постраждалих серед пасажирів цих транспортних засобів немає.

Як повідомлялося, 26 вересня двоє українців були серед п’ятьох загиблих у ДТП в Угорщині.

Раніше, 16 вересня, двоє українців загинуло в ДТП у Польщі.

13 вересня у ДТП в Туреччині зазнали травм 35 українців.