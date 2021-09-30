ДТП у Польщі: загинули троє українців, авто розбилося на дві частини
У Польщі сталася ДТП з українцями, внаслідок якого троє громадян загинули та один постраждалий перебуває у лікарні
Про це повідомляє Polsat News, передає RegioNews.
ДТП сталася у середу, о 19:50, поблизу населеного пункту Жгув неподалік Лодзя.
В результаті інциденту загинули троє громадян України - чоловіки 23 та 25 років, а також 23-річна жінка.
Окрім того, 25-річна соба отримала травми.
За інформацією поліції, водій автомобіля BMW, яким подорожували українці дорогою національного значення №91 у напрямку міста Катовіце, втратив контроль над транспортним засобом.
У результаті авто на великій швидкості в’їхало в електричний стовп і розпалося на дві частини.
У ДТП також брали участь два інші автомобілі, але постраждалих серед пасажирів цих транспортних засобів немає.
Як повідомлялося, 26 вересня двоє українців були серед п’ятьох загиблих у ДТП в Угорщині.