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29 вересня 2021, 19:42 140

У Полтаві в маршрутки під час руху відпали два колеса, одне влетіло в зупинку

29 вересня 2021, 19:42 140
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Фото з відкритих джерел
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У Полтаві в маршрутки під час руху відпали два колеса, одне з яких влетіло в зупинку, де стояли люди

Як пише RegioNews, відео опублікували в Telegram-каналі "Т. Полтава"

На відео з реєстратора видно, як у маршрутки на великій швидкості відвалюються два лівих колеса – спочатку переднє, а через кілька миттєвостей і заднє.

Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові маршрутка на переході збила 16-річну дівчину

Україна транспорт ДТП Полтава маршрутки

 
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