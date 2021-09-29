У Полтаві в маршрутки під час руху відпали два колеса, одне влетіло в зупинку
У Полтаві в маршрутки під час руху відпали два колеса, одне з яких влетіло в зупинку, де стояли люди
Як пише RegioNews, відео опублікували в Telegram-каналі "Т. Полтава"
На відео з реєстратора видно, як у маршрутки на великій швидкості відвалюються два лівих колеса – спочатку переднє, а через кілька миттєвостей і заднє.
Наразі невідомо, чи є постраждалі.
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