У Полтаві в маршрутки під час руху відпали два колеса, одне влетіло в зупинку

Фото з відкритих джерел

У Полтаві в маршрутки під час руху відпали два колеса, одне з яких влетіло в зупинку, де стояли люди

Як пише RegioNews, відео опублікували в Telegram-каналі "Т. Полтава"

На відео з реєстратора видно, як у маршрутки на великій швидкості відвалюються два лівих колеса – спочатку переднє, а через кілька миттєвостей і заднє.

Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Нагадаємо, що нещодавно у Львові маршрутка на переході збила 16-річну дівчину