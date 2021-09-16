Двоє українців загинуло в ДТП у Польщі

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У результаты зіткнення двох вантажівок у Лодзинському воєводстві в Польщі загинули три людини, серед яких двоє українців

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

15 вересня поблизу Немглови Лодзинського воєводства в Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадян України. Двоє українців загинули від отриманих травм, - повідомили в пресслужбі МЗС України.

Посольство України в Польщі взаємодіє з польськими правоохоронцями для з'ясування всіх обставин ДТП, підтримує зв'язок із рідними. Розпочалася підготовка до репатріації тіл загиблих.

За даними Radio Victoria, аварія сталася внаслідок зіткнення двох вантажівок. В результаті ДТП загинули три людини, ще двоє отримали поранення.

Як повідомлялося, 13 вересня у ДТП в Туреччині зазнали травм 35 українців.