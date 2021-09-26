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26 вересня 2021, 10:40 365

Двоє українців – серед п’ятьох загиблих у ДТП в Угорщині

26 вересня 2021, 10:40 365
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Фото угорських ЗМІ
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П'ятеро людей загинули після зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою поблизу угорського міста Абонь, зокрема двоє громадян України

Про це повідомляє видання Mukachevo.net, передає RegioNews.

За даними видання, ДТП сталася 24 вересня о 16.40 на 89-му кілометрі швидкісної автостради М4 в напрямку Будапешт-Солнок.

За інформацією угорських ЗМІ, в мікроавтобусі перебувало троє громадян Угорщини, один громадянин України і ще одна людина нібито з подвійним угорсько-українським громадянством.

Усі п'ятеро загинули на місці трагедії. Відомо також, що водій вантажівки практично не постраждав.

Як повідомлялося, 13 вересня у ДТП в Туреччині зазнали травм 35 українців.

Також 16 вересня двоє українців загинуло в ДТП у Польщі у результаты зіткнення двох вантажівок.

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