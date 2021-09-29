У Дніпрі поліція ловила мотоцикліста й збила жінку

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У Дніпрі патрульні поліцейські під час переслідування мотоцикліста збили жінку

Як пише RegioNews, про це в середу, 29 вересня, правоохоронці повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Так, за їхніми словами, 28 вересня близько 17:00 хтось повідомив на "102" про пограбування в Соборному районі міста. Згодом на проспекті Героїв екіпаж патрульних, який опрацьовував виклик, помітив чоловіка на мотоциклі, за описом схожого на ймовірного зловмисника. Вони подали мотоциклісту вимогу про зупинку, але той проігнорував її й почав тікати від інспекторів дворами.

За словами патрульних, чоловік створював аварійні ситуації, їхав тротуарами та "наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху".

"Якоїсь миті інспектори втратили правопорушника з поля зору, але очевидці вказали їм, що той проїхав в арку одного з будинків. Поліцейські попрямували туди, подаючи звукові сигнали під час руху. Заїхавши в арку, інспектор не встигнув вчасно зманеврувати й зачепив транспортним засобом жінку, яка в цей час йшла там. У результаті громадянка отримала ушкодження", - розповіли правоохоронці.

У поліції стверджують, що патрульні одразу ж викликали "швидку" та почали надавати домедичну допомогу потерпілій. Жінку шпиталізували з травмою ноги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові позашляховик протаранив авто поліції, яке супроводжував у лікарню немовля.